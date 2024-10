F1 oggi, GP Messico 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e SKY (Di domenica 27 ottobre 2024) oggi, domenica 27 ottobre, andrà in scena il GP di Città del Messico, ventesimo round del Mondiale 2024 di F1. Sul tracciato centroamericano, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare allocazione geografica del circuito, ovvero 2300 metri sul livello del mare. Una densità dell’aria diversa che ha costretto i team a lavorare su un assetto carico per evitare delle ripercussioni sia sul bilanciamento della monoposto che sullo sfruttamento delle gomme Pirelli. Solitamente, la criticità che si presenta in questo GP è quella del graining. Pertanto, le scuderie hanno agito sul set-up dovendo tenere in debito conto questa problematica. Ferrari vuol regalare altre emozioni ai propri tifosi, dopo aver trionfato in Texas con una spettacolare doppietta firmata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz. Oasport.it - F1 oggi, GP Messico 2024: orario gara, tv, streaming, programma TV8 e SKY Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024), domenica 27 ottobre, andrà in scena il GP di Città del, ventesimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato centroamericano, assisteremo a unache potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della particolare allocazione geografica del circuito, ovvero 2300 metri sul livello del mare. Una densità dell’aria diversa che ha costretto i team a lavorare su un assetto carico per evitare delle ripercussioni sia sul bilanciamento della monoposto che sullo sfruttamento delle gomme Pirelli. Solitamente, la criticità che si presenta in questo GP è quella del graining. Pertanto, le scuderie hanno agito sul set-up dovendo tenere in debito conto questa problematica. Ferrari vuol regalare altre emozioni ai propri tifosi, dopo aver trionfato in Texas con una spettacolare doppietta firmata dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz.

