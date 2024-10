Elezioni Bulgaria: i bulgari si recano alle urne per la settima volta in tre anni (Di domenica 27 ottobre 2024) Aperte le urne per le Elezioni in bulgaria. I bulgari si recano alle urne per la settima volta in tre anni. Dal 2020, il Paese è travolto da un’instabilità politica. Elezioni bulgaria: i bulgari alle urne per la settima volta in tre anni I bulgari si sono recati alle urne per le Elezioni generali. Si Periodicodaily.com - Elezioni Bulgaria: i bulgari si recano alle urne per la settima volta in tre anni Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Aperte leper lein. Isiper lain tre. Dal 2020, il Paese è travolto da un’instabilità politica.: iper lain tresi sono recatiper legenerali. Si

