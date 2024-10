Ecco che fine fa chi mostra i video della tempesta di fuoco dell'Idf sull'Iran: ayatollah fuori controllo (Di domenica 27 ottobre 2024) A leggere la stampa, che in Iran è necessariamente di regime, all'alba di sabato non è successo nulla di grave. «Il Grand Bazaar di Teheran pullulava di attività sabato», ha scritto l'agenzia Fars postando foto del mercato, di piazze affollate e venditori ambulanti. E, ancora, l'agenzia il cui motto è “La verità emergerà” ha scritto anche che «le raffinerie di petrolio di Teheran e di Abadan (nel sudovest del paese, ndr) stanno operando normalmente dopo che l'unità di difesa aerea del paese ha intercettato con successo gli attacchi israeliani in tre province nelle prime ore di sabato». Liberoquotidiano.it - Ecco che fine fa chi mostra i video della tempesta di fuoco dell'Idf sull'Iran: ayatollah fuori controllo Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) A leggere la stampa, che inè necessariamente di regime, all'alba di sabato non è successo nulla di grave. «Il Grand Bazaar di Teheran pullulava di attività sabato», ha scritto l'agenzia Fars postando foto del mercato, di piazze affollate e venditori ambulanti. E, ancora, l'agenzia il cui motto è “La verità emergerà” ha scritto anche che «le rafrie di petrolio di Teheran e di Abadan (nel sudovest del paese, ndr) stanno operando normalmente dopo che l'unità di difesa aerea del paese ha intercettato con successo gli attacchi israeliani in tre province nelle prime ore di sabato».

