"Devo ringraziarti pubblicamente": quella frase di De Filippi ad Amadeus... (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella puntata di oggi, domenica 27 ottobre, il giudice esterno della gara canto di Amici è stato Amadeus. L'ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è stato accolto con grande calore in studio dal pubblico. Poi il forte abbraccio con Maria De Filippi. “Buongiorno a tutti, piacere di conoscervi”, ha detto ai ragazzi. “Essere qua è bellissimo”, ha aggiunto subito dopo. “Grazie a te, ho approfittato dell'uscita del tuo libro per invitarti. Mi fa molto piacere che tu sia qua”, ha subito replicato Maria. “C'è tutto”, ha detto Amadeus parlando del suo nuovo libro, “5 anni di Sanremo, tante cose che il pubblico non conosce: momenti di allegria e di tensione”. “Il palcoscenico mi ha cambiato la vita e auguro a quei ragazzi che accada lo stesso”, ha continuato. Iltempo.it - "Devo ringraziarti pubblicamente": quella frase di De Filippi ad Amadeus... Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nella puntata di oggi, domenica 27 ottobre, il giudice esterno della gara canto di Amici è stato. L'ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è stato accolto con grande calore in studio dal pubblico. Poi il forte abbraccio con Maria De. “Buongiorno a tutti, piacere di conoscervi”, ha detto ai ragazzi. “Essere qua è bellissimo”, ha aggiunto subito dopo. “Grazie a te, ho approfittato dell'uscita del tuo libro per invitarti. Mi fa molto piacere che tu sia qua”, ha subito replicato Maria. “C'è tutto”, ha dettoparlando del suo nuovo libro, “5 anni di Sanremo, tante cose che il pubblico non conosce: momenti di allegria e di tensione”. “Il palcoscenico mi ha cambiato la vita e auguro a quei ragazzi che accada lo stesso”, ha continuato.

A quel punto la presentatrice ha dato vita a uno dei momenti inediti della storia di "Amici": "Devo ringraziarti pubblicamente per le volte in cui a Sanremo hai scelto di ospitare ragazzi usciti da ...

