De Vita Soccer, partenza difficile: obiettivo salvezza nella prima stagione in Serie C2 (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTre gare disputate, zero punti raccolti. Se dovessimo fermarci ad analizzare i numeri, dovremmo parlare di una squadra in crisi. Ma il calcio non è solo una questione di numeri, ma anche di episodi. La formazione sannita, alla sua prima stagione nel campionato di Serie C2, ha dovuto fare i conti con una Serie di vicissitudini che hanno generato una cosiddetta “falsa partenza”. L’addio di una Serie di calcettisti su cui la società aveva puntato fortemente, la questione campo ancora irrisolta con gli uomini di Alfredo De Vita senza una fissa dimora, per la prima giornata in casa addirittura costretti ad andare a giocare ad Altavilla Irpina. Una Serie di episodi che ha condizionato l’avvio di stagione della De Vita Soccer, ma che non ha scalfito minimamente l’animo da guerriero sannita del presidente Veronica Sanginario. Anteprima24.it - De Vita Soccer, partenza difficile: obiettivo salvezza nella prima stagione in Serie C2 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTre gare disputate, zero punti raccolti. Se dovessimo fermarci ad analizzare i numeri, dovremmo parlare di una squadra in crisi. Ma il calcio non è solo una questione di numeri, ma anche di episodi. La formazione sannita, alla suanel campionato diC2, ha dovuto fare i conti con unadi vicissitudini che hanno generato una cosiddetta “falsa”. L’addio di unadi calcettisti su cui la società aveva puntato fortemente, la questione campo ancora irrisolta con gli uomini di Alfredo Desenza una fissa dimora, per lagiornata in casa addirittura costretti ad andare a giocare ad Altavilla Irpina. Unadi episodi che ha condizionato l’avvio didella De, ma che non ha scalfito minimamente l’animo da guerriero sannita del presidente Veronica Sanginario.

