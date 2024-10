Corso Calatafimi, scooter in fiamme danneggia due auto parcheggiate e un negozio (Di domenica 27 ottobre 2024) fiamme in Corso Calatafimi. Un incendio è divampato la scorsa notte distruggendo uno scooter Kymco e danneggiando due auto parcheggiate vicino e un'attività commerciale. Il fuoco si è propagato rapidamente raggiungendo la vetrina e la saracinesca del negozio. Sul posto sono intervenute le squadre Palermotoday.it - Corso Calatafimi, scooter in fiamme danneggia due auto parcheggiate e un negozio Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)in. Un incendio è divampato la scorsa notte distruggendo unoKymco endo duevicino e un'attività commerciale. Il fuoco si è propagato rapidamente raggiungendo la vetrina e la saracinesca del. Sul posto sono intervenute le squadre

