Cori razzisti contro Yamal e Raphinha durante la partita Real Madrid-Barcellona: Liga e Real Madrid aprono un’indagine (Di domenica 27 ottobre 2024) L’ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio in Spagna, questa volta durante la partita di sabato al Santiago Bernabéu. I giocatori del Barcellona, Lamine Yamal e Raphinha, sono stati vittime di insulti razzisti. Secondo video diffusi sui social e ripresi da El Pais, i due calciatori avrebbero ricevuto offese come “fottuto neg*o” e “vendi fazzoletti al semaforo”. Gli insulti sono iniziati al 77’, durante l’esultanza di Yamal per il terzo gol del Barcellona, e sono proseguiti quando Yamal si è avvicinato all’angolo per un calcio piazzato che Raphinha stava per battere. Il Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione condannando con fermezza questi atti e ha annunciato l’avvio di un’indagine interna. “Il club condanna qualsiasi comportamento che implichi razzismo, xenofobia o violenza nello sport e deplora gli insulti rivolti dai tifosi” ha dichiarato il Real Madrid. Ilfattoquotidiano.it - Cori razzisti contro Yamal e Raphinha durante la partita Real Madrid-Barcellona: Liga e Real Madrid aprono un’indagine Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L’ennesimo episodio di razzismo nel mondo del calcio in Spagna, questa voltaladi sabato al Santiago Bernabéu. I giocatori del, Lamine, sono stati vittime di insulti. Secondo video diffusi sui social e ripresi da El Pais, i due calciatori avrebbero ricevuto offese come “fottuto neg*o” e “vendi fazzoletti al semaforo”. Gli insulti sono iniziati al 77’,l’esultanza diper il terzo gol del, e sono proseguiti quandosi è avvicinato all’angolo per un calcio piazzato chestava per battere. Ilha rilasciato una dichiarazione condannando con fermezza questi atti e ha annunciato l’avvio diinterna. “Il club condanna qualsiasi comportamento che implichi razzismo, xenofobia o violenza nello sport e deplora gli insulti rivolti dai tifosi” ha dichiarato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Razzismo nel Clàsico, cori contro Yamal e Baldé: il comunicato di condanna del Real - Dopo i cori razzisti contro Lamine Yamal e Alejandro Baldé durante il Clàsico, il Real Madrid ha diffuso un comunicato di condanna ... (derbyderbyderby.it)

Ancora razzismo in Spagna: al Bernabeu cori contro Yamal e Baldé, il Real Madrid condanna - Ancora razzismo in Spagna: al Bernabeu cori contro Yamal e Baldé, il Real Madrid condanna Il razzismo è una piaga difficile da sradicare, in Italia come in Spagna. Ieri durante El Clasico al Santiago ... (informazione.it)

Vergognosi insulti razzisti a Yamal al Bernabeu durante il Clasico: il Real Madrid apre un’indagine - Lamine Yamal è stato vittima di pesanti e vergognosi insulti razzisti durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona ... (msn.com)

SPAGNA - Insulti razzisti a Lamine Yamal durante il Clasico, il Real Madrid: "Ci saranno provvedimenti" - I media spagnoli esaltano il trionfo del Barcellona a Madrid in un 'Clasico' dominato dalla squadra di Hansi Flick, ma oltre alle critiche e alla rabbia dei suoi tifosi per una partita trasformatasi i ... (napolimagazine.com)