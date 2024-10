Agi.it - Clamorosa rimonta della Juve a San Siro. Con l'Inter finisce 4-4

(Di domenica 27 ottobre 2024) AGI - Partita spettacolare a Santrantus. Un derby d'Italia che riconcilia col calcio e che, in ottica classifica, rende felice solo chi stava osservando comodamente in poltrona da Napoli. Nella gara pomeridiana più importantenona giornata di Serie A4-4 con i nerazzurri che possono recriminare per l'occasione sprecata. Sul 4-2 per l', infatti, la gara sembrava chiusa ma l'ingresso di Yildiz ha l'inerziapartita e la doppietta del numero 10 turco con passaporto tedesco ha riportato la sfida in parità . Per l'segnano due reti Zielinski su rigore, Mkhitaryan e Dumfries: i marcatorintini, invece, sono Vlahovic, Weah e Yildiz per due volte.  Nella prima frazione non c'è un attimo di pausa e i gol totali sono addirittura cinque.