Celebrazione e memoria a Predappio | due anniversari storici a confronto

Il 28 ottobre 2023 Predappio ha ospitato significativi eventi commemorativi, attualizzando il ricordo di due momenti storici cruciali legati al Fascismo e alla Liberazione. Da una parte, il 102° anniversario della Marcia su Roma, che ha richiamato gli storici sostenitori del regime, e dall'altra, le celebrazioni dell'ANPI per la Liberazione, avvenuta nel 1944, un contrasto netto che segna la storia del paese. La marcia su Roma: nostalgia e Celebrazione La Celebrazione del 102° anniversario della Marcia su Roma ha visto la partecipazione di circa 600 persone, molte delle quali vestite di nero, simboleggiando un legame con il passato. Il corteo, partito da piazza Sant'Antonio, ha percorso un tragitto di circa un chilometro e mezzo fino al cimitero di San Cassiano, dove si trova la cripta della famiglia Mussolini.

