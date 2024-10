Calciomercato Napoli, conferme sul colpo per gennaio: Manna lo segue da quest’estate (Di domenica 27 ottobre 2024) Il Napoli tiene già i fari accesi sulla sessione di riparazione invernale di Calciomercato, prevista per gennaio. Arrivano conferme in merito all’obiettivo di Giovanni Manna. In casa Napoli ci si gode il primo posto, ulteriormente blindato in seguito alla vittoria degli azzurri contro il Lecce nella sfida di sabato pomeriggio, che si è tenuta allo stadio Diego Armando Maradona. In attesa del risultato del big match tra Inter e Juventus, gli azzurri possono godersi questa domenica senza eccessive pressioni, anche se è già cominciato il programma di avvicinamento alla sfida contro il Milan. Tappa decisamente importante nel cammino degli uomini di Antonio Conte, quella contro la compagine allenata da Paulo Fonseca, che ha tutte le ambizioni di confermarsi e di continuare a stupire. Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, conferme sul colpo per gennaio: Manna lo segue da quest’estate Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Iltiene già i fari accesi sulla sessione di riparazione invernale di, prevista per. Arrivanoin merito all’obiettivo di Giovanni. In casaci si gode il primo posto, ulteriormente blindato in seguito alla vittoria degli azzurri contro il Lecce nella sfida di sabato pomeriggio, che si è tenuta allo stadio Diego Armando Maradona. In attesa del risultato del big match tra Inter e Juventus, gli azzurri possono godersi questa domenica senza eccessive pressioni, anche se è già cominciato il programma di avvicinamento alla sfida contro il Milan. Tappa decisamente importante nel cammino degli uomini di Antonio Conte, quella contro la compagine allenata da Paulo Fonseca, che ha tutte le ambizioni di confermarsi e di continuare a stupire.

