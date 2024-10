Calciomercato Milan – Raspadori e Bonny nel mirino: le ultime (Di domenica 27 ottobre 2024) Calciomercato Milan, Raspadori o Bonny per l'attacco futuro? I rossoneri potrebbero lavorare alla ricerca di un'altra punta. Le ultime Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Raspadori e Bonny nel mirino: le ultime Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024)per l'attacco futuro? I rossoneri potrebbero lavorare alla ricerca di un'altra punta. Le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Napoli torna su Dragusin, il Milan valuta Raspadori e Bonny - Il Napoli è molto attivo in questo periodo, spinto da un avvio di stagione positivo che ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi. L’obiettivo della squadra è lottare per le prime posizioni in classifica, ... (mondonapoli.it)

Bonny Milan, i rossoneri corteggiano il francese: spunta la forte concorrenza dalla Serie A - Bonny Milan, la dirigenza sta cercando di portare a Fonseca quest’attaccante. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera Il Milan è alla ricerca di rinforzi offensivi per la sessione di calciomerc ... (milannews24.com)

Raspadori, così non va: la Juventus (e non solo) ci riprova - Nel Napoli, Raspadori fatica a trovare spazio e qualità di rendimento: gli scenari di mercato a gennaio, non solo la Juventus ... (calciomercato.it)

Calciomercato Milan, spunta Raspadori! Primi contatti - Calciomercato Milan, per l’attacco c’è l’idea Raspadori: la valutazione del Napoli, almeno 30 milioni, spaventa il Diavolo Come riferito da Repubblica, il calciomercato Milan del prossimo gennaio ... (milannews24.com)