Tpi.it - “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre ed Elio Germano è l’affresco di un’epoca di cui avevamo bisogno

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) È tutto molto chiaro fin dai primi minuti di “– La”, l’ultima creazione di, con uno splendidonei panni del piùtario del Partito Comunista Italiano dopo Togliatti. È chiaro da subito, si inizia con l’attentato aa Sofia nel 1973, come non si tratti di un’opera biografica né di alcuna lettura psicologica del personaggio, come l’intento del regista sia di ritagliare un estratto di storia e offrirla come affresco di. Il realismo emerge dalle scelte stilistiche, dall’adozione di frequenti immagini di repertorio, vedi l’architettura costruttivista della Bulgaria anni ’70, le immagini corali delle masse nei comizi, o delle lotte extraparlamentari nelle strade, a una fotografia il più possibile cruda, priva di artifici e di riletture estetiche.