Basket, serie A: Bologna, Trieste, Milano e Brescia vincono e agganciano Trento (Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – In attesa del match che vedrà la Dolomiti Energia Trentino impegnata sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, i ben cinque anticipi della quinta giornata del campionato di serie A di Basket hanno portato alla composizione di un quintetto di testa. Ancora intonsa la casella sconfitte della Virtus Segafredo Bologna che, dopo il rinvio del match con Tortona per via dell’alluvione che ha colpito una settimana fa il capoluogo felsineo e la conquista del primo sigillo in Eurolega in casa del Partizan, ha sbancato Cremona sconfiggendo la Vanoli 74-69. A guidare i bianconeri al successo sono state le prestazioni più che positive di Isaia Cordinier (13 punti) e Achille Polonara (12 punti con il 100% nel tiro da due). Sport.quotidiano.net - Basket, serie A: Bologna, Trieste, Milano e Brescia vincono e agganciano Trento Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – In attesa del match che vedrà la Dolomiti Energia Trentino impegnata sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, i ben cinque anticipi della quinta giornata del campionato diA dihanno portato alla composizione di un quintetto di testa. Ancora intonsa la casella sconfitte della Virtus Segafredoche, dopo il rinvio del match con Tortona per via dell’alluvione che ha colpito una settimana fa il capoluogo felsineo e la conquista del primo sigillo in Eurolega in casa del Partizan, ha sbancato Cremona sconfiggendo la Vanoli 74-69. A guidare i bianconeri al successo sono state le prestazioni più che positive di Isaia Cordinier (13 punti) e Achille Polonara (12 punti con il 100% nel tiro da due).

