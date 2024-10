Basket Serie A 2024/2025: Trento vince a Sassari e resta a punteggio pieno. Primo successo per Varese (Di domenica 27 ottobre 2024) Si conclude (in attesa dei recuperi) il quinto turno del campionato di Serie A di Basket 2024/2025 e non accenna a fermarsi la corsa di Trento, ancora imbattuta dopo aver sbancato anche Sassari al termine di un match ben gestito ma comunque molto equilibrato, specialmente nel quarto finale. Un secondo tempo molto importante da parte di Anthony Lamb ha guidato la squadra ospite al successo per 81-84 contro la compagine sarda che invece resta ferma a quota 2 punti nonostante un ventello da parte di Justin Bibbins. Inizia a diventare più consona alle aspettative la classifica della Reyer Venezia, che dopo le tre sconfitte per inaugurare la stagione, oggi ottiene la seconda vittoria in questo campionato. In casa Wiltjer e compagni superano 75-69 Scafati, che invece deve incassare il quarto ko consecutivo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si conclude (in attesa dei recuperi) il quinto turno del campionato diA die non accenna a fermarsi la corsa di, ancora imbattuta dopo aver sbancato ancheal termine di un match ben gestito ma comunque molto equilibrato, specialmente nel quarto finale. Un secondo tempo molto importante da parte di Anthony Lamb ha guidato la squadra ospite alper 81-84 contro la compagine sarda che inveceferma a quota 2 punti nonostante un ventello da parte di Justin Bibbins. Inizia a diventare più consona alle aspettative la classifica della Reyer Venezia, che dopo le tre sconfitte per inaugurare la stagione, oggi ottiene la seconda vittoria in questo campionato. In casa Wiltjer e compagni superano 75-69 Scafati, che invece deve incassare il quarto ko consecutivo.

