Biccy.it - Adriana Volpe svela chi è il suo compagno: “Amore nato in televisione”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ad anni dalla fine del matrimonio con Roberto Parli (i due sono finiti in tribunale), da pochi mesiha ritrovato l’. La conduttrice ne ha parlato oggi per la prima volta nell’intervista che ha rilasciato Silvia Toffanin a Verissimo.ha rivelato che dalla scorsa primavera sta insieme a Dario Costantini, conosciuto indurante un suo programma.e l’con Dario, tutto èin. “Ero chiusa a riccio e non ero aperta all’. Credevo di non averne bisogno. Mi trovavo in un periodo in cui nemmeno pensavo a quell’aspetto dalla mia vita. Ma come succede spesso, tutto è arrivato all’improvviso. Proprio quando non ci credevo più, galeotto è stato il lavoro, un programma televisivo è stato il mio Cupido. In una puntata ho intervistato una persona che si capiva che era leader nel suo settore e che aveva carattere.