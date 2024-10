ADE 2024 | futuro Intelligenza artificiale nell’audiovisivo è già realtà

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (askanews) – Il cinema, l’audiovisivo e la rivoluzione dell’. Si è conclusa a Bari la seconda edizione di Apulia Digital Experience (ADE), la conferenza internazionale che ha riunito per tre giorni all’Apulia Film House alla Fiera del Levante, aziende e professionisti delle industrie digitali e creative. “Il successo ottenuto dalla seconda edizione, rappresenta un ulteriore passo avanti non solo nella rinnovata sinergica collaborazione tra Apulia Film Commission e Rai Com ma, soprattutto, un maggiore impegno per focalizzare l’attenzione suldell’industria cinematografica e audiovisiva, verso dell’introduzione di tecnologie digitali innovative – commenta Antonio Parente, Direttore generale di Apulia Film Commission -. L’e il metaverso stanno ridisegnando l’intero sistema, offrendo nuove opportunità e sfide.