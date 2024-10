Acquerelli in mostra nella galleria Jannone (Di domenica 27 ottobre 2024) Sensazioni, pause, riflessioni, attimi di sospensione e momenti di straniamento: le opere di Marco Palmieri (che è stato uno stretto collaboratore di Ettore Sottsass e ha firmato allestimenti museali in Italia e all’estero con Fondation Vuitton) sono progetti, teorie capaci di creare architettura, spazio, grazie al suo sguardo sulla realtà. C’è tempo sino al 22 novembre (da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30 – la mattina su appuntamento) per ammirare l’artista negli spazi della galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura con la mostra Always Something There, dedicata alla sua ultima serie di Acquerelli, che prosegue una ricerca artistica che delinea i tratti salienti dell’immaginario spaziale. Ilgiorno.it - Acquerelli in mostra nella galleria Jannone Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sensazioni, pause, riflessioni, attimi di sospensione e momenti di straniamento: le opere di Marco Palmieri (che è stato uno stretto collaboratore di Ettore Sottsass e ha firmato allestimenti museali in Italia e all’estero con Fondation Vuitton) sono progetti, teorie capaci di creare architettura, spazio, grazie al suo sguardo sulla realtà. C’è tempo sino al 22 novembre (da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30 – la mattina su appuntamento) per ammirare l’artista negli spazi dellaAntoniaDisegni di Architettura con laAlways Something There, dedicata alla sua ultima serie di, che prosegue una ricerca artistica che delinea i tratti salienti dell’immaginario spaziale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acquerelli in mostra nella galleria Jannone - per ammirare l’artista negli spazi della galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura con la mostra Always Something There, dedicata alla sua ultima serie di acquerelli, che prosegue una ricerca ... (ilgiorno.it)

Marco Palmieri. Always Something There - Orari: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30. La mattina su appuntamento Sito ufficiale: http://www.antoniajannone.it ... (arte.it)

Event Horizon. Claudia Fuggetti e Giulia Manfredi - La Galleria Red Lab Gallery presenta la mostra Event Horizon, doppia personale delle artiste Claudia Fuggetti e Giulia Manfredi. (itinerarinellarte.it)

Le immagini rilegate 2024 - la mostra - La quinta edizione del concorso organizzato da Diorama Progetti fotografici torna alla Kasa dei Libri, dove i volumi in gara saranno esposti dal 25 ottobre all'8 novembre. (itinerarinellarte.it)