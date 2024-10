Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 17:30 (Di sabato 26 ottobre 2024) 17.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USFITE FLAMINIA E SALARIA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMIA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’NCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCJHIO MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE P9ONTE DI NONA Servizio fornito da Astral Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 17:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) 17.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE LAURENTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LE USFITE FLAMINIA E SALARIA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTELNO DIREZIONE LATINA IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMIA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’NCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCJHIO MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE P9ONTE DI NONA Servizio fornito da Astral

