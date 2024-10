Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-10-2024 ore 08:30

(Di sabato 26 ottobre 2024)DEL 26 OTTOBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA ORTE E GUIDONIA MONTECELIO; NEBBIA SEGNALATA ANCHE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E CEPRANO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER LA SCARSA VISIBILITA’. PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, A VALMONTONE OGGI VA IN SCENA LA MANIFESTAZIONE “PASSEGGIAMO INSIEME VERSO LA PREVENZIONE”: A PARTIRE DALLE 15.00 ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN PIAZZA UMBERTO PILOZZI E IN ALTRE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAL PASSAGGIO DEL CORTEO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral