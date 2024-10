Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, situazione delicata per Ludovica Valli con i suoi figli: le toccanti dichiarazioni

(Di sabato 26 ottobre 2024), ex tronista di, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua maternità. Il piccolo Otto, suoo, ha contratto la mani-bocca-piedi, una malattia che colpisce i bambini, causando dolori e irritazioni. Laha raccontato l’episodio aifan su Instagram, descrivendo una nottata particolarmente pesante: “Stanotte è stata davvero una delle notti più brutte da quando sono mamma”. Con parole sincere e commoventi, ha spiegato come ogni madre, anche la più forte, possa sentirsi sopraffatta, ma trovi sempre la forza di andare avanti. La sua confessione ha colpito i fan, che ora attendono di sapere come riuscirà a superare questa sfida.