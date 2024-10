Una gradita sorpresa per la Roma Volley: Julio Velasco incontra la squadra durante l’allenamento (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri il CT della nazionale italiana femminile di Volley, oro olimpico a Parigi 2024, Julio Velasco, ha fatto visita alla Roma Volley, assistendo alla seduta pomeridiana di allenamento della squadra. Velasco, confermato alla guida della squadra azzurra fino al 2028, si è interfacciato con coach Romatoday.it - Una gradita sorpresa per la Roma Volley: Julio Velasco incontra la squadra durante l’allenamento Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri il CT della nazionale italiana femminile di, oro olimpico a Parigi 2024,, ha fatto visita alla, assistendo alla seduta pomeridiana di allenamento della, confermato alla guida dellaazzurra fino al 2028, si è interfacciato con coach

