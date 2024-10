Tentano furto in una villa con coltello e arnesi da scasso: arrestati (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono stati sorpresi a pochi metri da una villa con arnesi atti allo scasso, un coltello e un telefono “usa e getta”. Per loro, due giovani di 18 e 19 anni e un 41enne, sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L’accusa, per tutti e tre è di aver commesso un tentato Romatoday.it - Tentano furto in una villa con coltello e arnesi da scasso: arrestati Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono stati sorpresi a pochi metri da unaconatti allo, une un telefono “usa e getta”. Per loro, due giovani di 18 e 19 anni e un 41enne, sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L’accusa, per tutti e tre è di aver commesso un tentato

