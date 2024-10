Tennis: Torneo Guangzhou. Bronzetti si ferma in semifinale (Di sabato 26 ottobre 2024) La romagnola fallisce quattro match point e si arrende all'americana Dolehide Guangzhou (CINA) - Lucia Bronzetti si ferma nelle semifinali del "Guangzhou Open", WTA 250 sul duro nel capoluogo del Guangdong, in Cina (267.082 dollari di montepremi). La 25enne Tennista riminese, numero 84 del ranking m Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Guangzhou. Bronzetti si ferma in semifinale Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La romagnola fallisce quattro match point e si arrende all'americana Dolehide(CINA) - Luciasinelle semifinali del "Open", WTA 250 sul duro nel capoluogo del Guangdong, in Cina (267.082 dollari di montepremi). La 25enneta riminese, numero 84 del ranking m

WTA Guangzhou 2024 - Lucia Bronzetti manca quattro match point e cede a Caroline Dolehide in semifinale - Si conclude in semifinale il cammino di Lucia Bronzetti nei Guangzhou Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor dell’omonima città cinese: l’azzurra cede alla qualificata statunitense Caroline Dolehide, che si ... (Oasport.it)

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - 6-3 - 6-7 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : match surreale - lo vince l’americana. Quattro match point non sfruttati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una pirotecnica (e amara per l’Italia) semifinale di Guangzhou di Lucia Bronzetti. Un saluto sportivo! 16:07 Ometteremo alcuni numeri amici di OA Sport, crediamo che il ... (Oasport.it)

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - 6-3 - 6-7 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : match surreale - lo vince l’americana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Dolehide b. Bronzetti 6-3, 3-6, 7-6(9)! Largo lo smash tutt’altro che impossibile dell’azzurra, che deve arrendersi dopo 3 ore di partita. 9-10 In rete il lungoriga di dritto di Lucia. Match point USA ... (Oasport.it)

LIVE Bronzetti-Dolehide 3-6 - 6-3 - 6-6 - WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA : set decisivo per cuori forti - TIE-BREAK!! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  4-2 Dritto in cross fulminante di Dolehide, non si arrende. Che partita! 4-1 LARGO il dritto dell’americana! Forza Lucia! 3-1 Lungo il dritto di Lucia. Altro servizio per Dolehide. 3-0 AAAAACCCCCEEEEEE ... (Oasport.it)