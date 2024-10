Unlimitednews.it - Subito Brignone a Soelden, suo il primo gigante stagionale

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Apertura tutta azzurra della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Federicasi è infatti imposta nella prima gara della nuova stagione, lo slalomdi: terza al termine della prima manche, la campionessa valdostana ha recuperato due posizione nella seconda, chiudendo con il tempo complessivo di 2’16?05. Alle sue spalle, distanziata di 17 centesimi, la neozelandese Alice Robinson, terza a 1?08 l’austriaca Julia Scheib. In testa a metà gara, la statunitense Mikaela Shiffrin si piazza quinta a 1?21 da. Scivola di otto gradini rispetto alla manche iniziale ed è tredicesima Marta Bassino a 1?86; ventesima Asja Zenere a 3?16. Non si era presentata al via la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha accusato un risentimento ad un ginocchio ed ha scelto di non partire in via precauzionale.