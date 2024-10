Slalom gigante femminile Soelden 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming sci alpino (Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto per lo Slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. La stagione si apre sulle nevi austriache del Rettenbach, con le migliori sciatrici del mondo pronte a dare il massimo per iniziare con il piede giusto. Tra le osservate speciali ci sono ovviamente la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Sfera di Cristallo, e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, ma non solo. In chiave Italia, fari puntati su Federica Brignone e Marta Bassino, senza dimenticare Roberta Melesi, Elisa Platino, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 13:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tutto pronto per lodi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. La stagione si apre sulle nevi austriache del Rettenbach, con le migliori sciatrici del mondo pronte a dare il massimo per iniziare con il piede giusto. Tra le osservate speciali ci sono ovviamente la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Sfera di Cristallo, e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, ma non solo. In chiave Italia, fari puntati su Federica Brignone e Marta Bassino, senza dimenticare Roberta Melesi, Elisa Platino, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 13:00.

