Se Salvini ribatte, i comici si arrabbiano: la rissa con Luca e Paolo

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il video in cui Matteoha esposto le sue ragioni e la sua difesa nel processo Open Arms e pubblicato sui social dal ministro subito dopo la richiesta di condanna dei pm di Palermo è stato irriso dalla sinistra e dai professorini dei talk show tanto amati dai progressisti. Ma se a criticare una clip è lo stessoecco che si scatena la gazzarra e si cerca anche laa colpi di frasi pesantissime. Il titolare del ministero dei Trasporti, sempre sui social, ha postato un video in cuiBizzarri eKessisoglu, nella consueta copertina di Di Martedì, sparano a zero proprio sul leader del Carroccio. Lo fanno usando una foto iconica circolata sul web che ritrae proprioall'ingresso dell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo in occasione dell'ultima udienza del processo in cui è accusato di sequestro di persona.