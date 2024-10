Gaeta.it - Sciopero dei trasporti: Roma si ferma il 6 novembre, in arrivo manifestazioni nazionali

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 62024,sarà teatro di un fermo totale dei mezzi pubblici, in linea con un più ampionazionale previsto per l’8. Le associazioni sindacali che rappresentano i lavoratori del settore deihanno indetto questata per protestare contro le difficili condizioni lavorative e per chiedere un miglioramento delle politiche salariali. Durante questa giornata, i cittadinini e i turisti si preparano a fronteggiare notevoli disagi per gli spostamenti, poiché l’Atac ha già comunicato che il servizio verrà sospeso per l’intera giornata, eccetto per alcune fasce orarie di garanzia.