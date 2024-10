Sanità, Giuliano (UGL): “Regione Lombardia sperimenta braccialetti antiaggressione. Si utilizzino in tutti gli ospedali italiani” (Di sabato 26 ottobre 2024) Sanità, Giuliano (UGL): Siamo sempre al fianco di chi alla politica del promettere antepone quella del fare. “Per combattere le aggressioni ai danni dei professionisti sanitari la Regione Lombardia sperimenta l’utilizzo di un braccialetto antiaggressione collegato ad una centrale operativa delle Forze dell’Ordine. In caso di pericolo l’operatore premerà un pulsante presente sul dispositivo che lancerà l’allarme. Sarà il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vigevano ad utilizzare per primo lo strumento” dichiara Gianluca Giuliano segretario nazionale della UGL Salute. “Il tema delle aggressioni sui professionisti della salute non può più lasciare spazio a dibattiti o sterili parole di solidarietà perché l’escalation non si ferma. Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Regione Lombardia sperimenta braccialetti antiaggressione. Si utilizzino in tutti gli ospedali italiani” Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di sabato 26 ottobre 2024)(UGL): Siamo sempre al fianco di chi alla politica del promettere antepone quella del fare. “Per combattere le aggressioni ai danni dei professionisti sanitari lal’utilizzo di un braccialettocollegato ad una centrale operativa delle Forze dell’Ordine. In caso di pericolo l’operatore premerà un pulsante presente sul dispositivo che lancerà l’allarme. Sarà il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vigevano ad utilizzare per primo lo strumento” dichiara Gianlucasegretario nazionale della UGL Salute. “Il tema delle aggressioni sui professionisti della salute non può più lasciare spazio a dibattiti o sterili parole di solidarietà perché l’escalation non si ferma.

