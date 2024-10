Roma, Juric: “A Firenze fondamentale fare una grande vittoria. Hummels? Scelta tecnica” (Di sabato 26 ottobre 2024) “Partita decisiva per capire le ambizioni? La squadra ha preso una strada giusta per tante cose, sicuramente per vincere le partite bisogna essere molto più cattivi davanti alla porta e non concedere nessun calo di attenzione. Ogni partita è molto importante perché siamo indietro, poi uno scontro diretto ha sempre un valore specifico. Noi vogliamo intraprendere una strada positiva, è fondamentale fare una grande vittoria. Champions League? Questo è l’obiettivo assolutamente da provare”. Queste le parole di Ivan Juric alla vigilia di Fiorentina-Roma, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “Partita decisiva per capire le ambizioni? La squadra ha preso una strada giusta per tante cose, sicuramente per vincere le partite bisogna essere molto più cattivi davanti alla porta e non concedere nessun calo di attenzione. Ogni partita è molto importante perché siamo indietro, poi uno scontro diretto ha sempre un valore specifico. Noi vogliamo intraprendere una strada positiva, èuna. Champions League? Questo è l’obiettivo assolutamente da provare”. Queste le parole di Ivanalla vigilia di Fiorentina-, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

