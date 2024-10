Rinnovo Vlahovic, novità importanti sul centravanti della Juve. Quale sarà il suo futuro? (Di sabato 26 ottobre 2024) Rinnovo Vlahovic, l’agente Ristic è a Torino: gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo in scadenza di contratto nel 2026 Giovanni Albanese, su Sportitalia, ha fatto il punto sul calciomercato Juve riguardo al Rinnovo di Vlahovic. Le sue parole. Rinnovo Vlahovic – Da qualche giorno a Torino è arrivato il suo agente Ristic. Ci sono stati dei contatti con la dirigenza Calcionews24.com - Rinnovo Vlahovic, novità importanti sul centravanti della Juve. Quale sarà il suo futuro? Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024), l’agente Ristic è a Torino: gli aggiornamenti suldell’attaccante serbo in scadenza di contratto nel 2026 Giovanni Albanese, su Sportitalia, ha fatto il punto sul calciomercatoriguardo aldi. Le sue parole.– Da qualche giorno a Torino è arrivato il suo agente Ristic. Ci sono stati dei contatti con la dirigenza

