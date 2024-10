Ranucci: “Cercano di fermare ‘Report’? Non violiamo norme AgCom, sono tranquillo” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede di fermare la puntata di Report, noi siamo certi che non violiamo nessuna normativa AgCom. Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti. Oltretutto essendo un’elezione territoriale non contempla neanche il numero per l’osservazione della par condicio a livello nazionale. sono tranquillo”. Così il conduttore di ‘Report’ Sigfrido Ranucci, intervenuto su Rai Radio2 ai microfoni di ‘Caterpillar’ con Massimo Cirri e Sara Zambotti, alla vigilia della messa in onda della puntata di domenica su Rai3, le cui anticipazioni sono al centro delle cronache di questi giorni. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ovviamente è una puntata molto delicata come avete potuto leggere dalle anticipazioni. È arrivata poche ore fa la notizia che Gasparri chiede dila puntata di Report, noi siamo certi che nonnessuna normativa. Ricordo a tutti che il silenzio elettorale riguarda i politici e i partiti, non i giornalisti. Oltretutto essendo un’elezione territoriale non contempla neanche il numero per l’osservazione della par condicio a livello nazionale.”. Così il conduttore diSigfrido, intervenuto su Rai Radio2 ai microfoni di ‘Caterpillar’ con Massimo Cirri e Sara Zambotti, alla vigilia della messa in onda della puntata di domenica su Rai3, le cui anticipazionial centro delle cronache di questi giorni.

