Ilfattoquotidiano.it - Ragazza di 14 anni precipita da un palazzo di 7 piani: “Non si esclude un coinvolgimento di altri”. Il fidanzato sentito dai pm

(Di sabato 26 ottobre 2024) Unadi 14è morta venerdì 25 ottobre intorno alle 8.30 dopo essereta dal tetto deldi settein cui viveva con la madre, in via Quattro Novembre a Piacenza. Sul posto era presente un ragazzo di 15, anch’egli di origine albanese, con il quale la giovane sembra avesse una relazione che forse intendeva interrompere. Il ragazzo ha subito allertato i soccorsi. All’arrivo delle autorità, è stato condotto dai carabinieri in caserma, dove è stato ascoltato dal Nucleo investigativo di Piacenza, insieme al capo della Procura Grazia Pradella e al pm della Procura dei Minori di Bologna. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libertà di Piacenza, il ragazzo avrebbe fornito una versione che parla di un gesto volontario da parte della