Questo Musetti è uno spettacolo, ma per la finale serve un’altra prova maiuscola contro Draper (Di sabato 26 ottobre 2024) Non sappiamo dove Filippo Volandri abbia visto la partita di ieri, ma una cosa è certa: dopo il match point con il quale Lorenzo Musetti ha sconfitto Alexander Zverev gli sarà sicuramente uscito uno spontaneo sorriso a 32 denti. Il tennista carrarino ormai da mesi è il vero candidato alla posizione di n°2 accanto a Jannik Sinner per le Finals di Malaga, ma un’affermazione di Questo tipo è una di quelle che tende a togliere anche ogni dubbio rimasto. Lorenzo ha giocato la sua migliore partita di sempre su un campo veloce indoor, su Questo non c’è neanche da discutere. E dopo terra rossa ed erba, iniziano ad arrivare con un buona continuità i risultati anche sul cemento. Progressi enormi, quelli fatti dal tennista carrarino negli ultimi mesi, a livello mentale ma anche tecnico-tattico. E la classifica che continua a migliorare è solo una logica conseguenza. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non sappiamo dove Filippo Volandri abbia visto la partita di ieri, ma una cosa è certa: dopo il match point con il quale Lorenzoha sconfitto Alexander Zverev gli sarà sicuramente uscito uno spontaneo sorriso a 32 denti. Il tennista carrarino ormai da mesi è il vero candidato alla posizione di n°2 accanto a Jannik Sinner per le Finals di Malaga, ma un’affermazione ditipo è una di quelle che tende a togliere anche ogni dubbio rimasto. Lorenzo ha giocato la sua migliore partita di sempre su un campo veloce indoor, sunon c’è neanche da discutere. E dopo terra rossa ed erba, iniziano ad arrivare con un buona continuità i risultati anche sul cemento. Progressi enormi, quelli fatti dal tennista carrarino negli ultimi mesi, a livello mentale ma anche tecnico-tattico. E la classifica che continua a migliorare è solo una logica conseguenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Travolge Musetti - ora sfida Sinner : "Un urlo dalla Cina" - attenti a questo ragazzino | Video - Un giovane tennista cinese si fa notare nel mondo Atp. Stiamo parlando di Juncheng Shang, 19enne di talento che ha trionfato nel torneo Atp di Chengdu battendo in finale l'azzurro Lorenzo Musetti. Il ragazzino di Pechino si è preso il primo titolo ... (Liberoquotidiano.it)

US Open 2024 - Lorenzo Musetti : “Non ho espresso un buon livello - l’attaccamento mi ha fatto vincere questo match” - Lorenzo Musetti ce l’ha fatta. Due match point salvati, tre ore e 50 minuti, ma alla fine il secondo turno l’ha superato. Miomir Kecmanovic è l’uomo superato: per il serbo mancata l’occasione di un risultato di enorme rilievo, per il toscano ... (Oasport.it)

Us Open - Musetti strepitoso in rimonta su Opelka. Berrettini vince e rivela : “Dura arrivare a questo torneo - non sapevo se giocarlo” - “È stato difficile arrivare a questo torneo, avevo tantissimi dubbi e fino all’ultimo non sapevo se giocarlo o meno. Me lo riconosco poco, però forse la testa è la qualità più grande che ho”. Buona la prima per Matteo Berrettini agli Us Open: il ... (Ilfattoquotidiano.it)