Quando torna Federica Brignone? Lunga pausa fino alla trasferta in America. A meno che in slalom… (Di sabato 26 ottobre 2024) Federica Brignone ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, ovvero vincendo il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana è stata memorabile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, riuscendo a recuperare due posizioni dopo la terza piazza con cui aveva concluso la prima manche e mettendo così in ginocchio la neozelandese Alice Robinson (poi seconda) e la statunitense Mikaela Shiffrin (addirittura scivolata al quinto posto). L’azzurra ha ottenuto il 28mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante (ha alLungato nella speciale classifica delle italiane plurivincitrici in questa competizione, dove ora vanta quatto affermazioni di vantaggio su Sofia Goggia) ed è balzata anche al comando della graduatoria generale. Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? Lunga pausa fino alla trasferta in America. A meno che in slalom… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024)ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, ovvero vincendo il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana è stata memorabile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, riuscendo a recuperare due posizioni dopo la terza piazza con cui aveva concluso la prima manche e mettendo così in ginocchio la neozelandese Alice Robinson (poi seconda) e la statunitense Mikaela Shiffrin (addirittura scivolata al quinto posto). L’azzurra ha ottenuto il 28mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante (ha alto nella speciale classifica delle italiane plurivincitrici in questa competizione, dove ora vanta quatto affermazioni di vantaggio su Sofia Goggia) ed è balzata anche al comando della graduatoria generale.

