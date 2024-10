Game-experience.it - Predator XB273K V5 e XB273U F5, Acer ha presentato i due nuovi monitor con nuove tecnologie

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di sabato 26 ottobre 2024)haduegamingda 27 pollici, dotati dellepiù avanzate e di una qualità visiva soddisfacente, per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti. Dotato di un pannello WQHD da 360 Hz e della nuova tecnologia NVIDIA G-SYNC Pulsar, ilF5 assicura prestazioni eccezionali con fotogrammi fluidi e dinamici. La risoluzione a 4K UHD delV5 garantisce dettagli nitidi e colori vivaci, mentre la frequenza di aggiornamento di 160 Hz e la tecnologia AMD FreeSync Premium assicurano un’azione fluida e senza scatti, per un’immersione totale nel gioco. Con la tecnologia Dynamic Frequency and Resolution (DFR), gli utenti possono scegliere di passare alla risoluzione FHD a 320 Hz per personalizzare l’esperienza di gioco in base alle proprie preferenze.