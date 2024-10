Parma-Empoli, una partita di cuore. Anche D’Aversa è un ex della sfida (Di sabato 26 ottobre 2024) di Simone Cioni Empoli L’ultimo allenamento di questa mattina al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena scioglierà probabilmente le ultime riserve sulla disponibilità o meno di Maleh, Zurkowski e Pellegri per la trasferta di domani alle 12.30 al Tardini di Parma. Al momento tutti e tre sono a forte rischio. Non ci sono quindi da attendersi particolari stravolgimenti da parte di D’Aversa rispetto all’undici iniziale che è sceso in campo domenica scorsa contro il Napoli. L’unico ballottaggio resta quello a centrocampo tra Anjorin ed Henderson con l’inglese che in questo momento resta però favorito. Visto Anche il successivo impegno infrasettimanale contro l’Inter, del resto, è molto probabile che i due diano vita ad una staffetta in queste due partite. Sport.quotidiano.net - Parma-Empoli, una partita di cuore. Anche D’Aversa è un ex della sfida Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) di Simone CioniL’ultimo allenamento di questa mattina al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena scioglierà probabilmente le ultime riserve sulla disponibilità o meno di Maleh, Zurkowski e Pellegri per la trasferta di domani alle 12.30 al Tardini di. Al momento tutti e tre sono a forte rischio. Non ci sono quindi da attendersi particolari stravolgimenti da parte dirispetto all’undici iniziale che è sceso in campo domenica scorsa contro il Napoli. L’unico ballottaggio resta quello a centrocampo tra Anjorin ed Henderson con l’inglese che in questo momento resta però favorito. Vistoil successivo impegno infrasettimanale contro l’Inter, del resto, è molto probabile che i due diano vita ad una staffetta in queste due partite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parma-Empoli - probabili formazioni e dove vederla in tv - Dopo le sconfitte contro Lazio e Napoli l'Empoli affronta domenica (ore 12:30) al Tardini il Parma. Una sfida importante sia per gli azzurri che per i crociati in ottica salvezza. La squadra di D'Aversa, undicesima con 10 punti, vuole tornare alla ... (Firenzetoday.it)

Domenica Parma-Empoli a ora di pranzo : come cambia la viabilità - In occasione della partita Parma 1913 – Empoli, che si disputerà domenica 27 ottobre, alle 12.30, allo stadio Tardini, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità. Domenica 27 ottobre, dalle 00:00 alle 17: nel parcheggio scambiatore Nord - ... (Parmatoday.it)

Parma-Empoli : dove vederla - orario e probabili formazioni - Allo Stadio Ennio Tardini andrà in scena la sfida di Serie A Parma-Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Ennio Tardini di Parma si giocherà la gara valevole per la 9ª giornata di Serie ... (Calcionews24.com)

Parma-Empoli in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Alle ore 12.30 di domenica 27 ottobre si gioca Parma-Empoli, partita in programma per la nona giornata del (Ascoltitv.it)