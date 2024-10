Omicidio Sara Centelleghe a Costa Volpino a Bergamo, c'è un fermo: i carabinieri portano in caserma un 19enne (Di sabato 26 ottobre 2024) I carabinieri hanno fermato un giovane di origine indiana di 19 anni che vive nello stesso complesso di Sara Centelleghe, a Costa Volpino Notizie.virgilio.it - Omicidio Sara Centelleghe a Costa Volpino a Bergamo, c'è un fermo: i carabinieri portano in caserma un 19enne Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ihanno fermato un giovane di origine indiana di 19 anni che vive nello stesso complesso di, a

