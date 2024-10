Napoli, l’arbitro grazia Di Lorenzo: avrebbe potuto saltare il Milan ma … (Di sabato 26 ottobre 2024) Giovanni Di Lorenzo è stato graziato dal direttore di gara verso Milan-Napoli: avrebbe potuto saltare il match e invece Pianetamilan.it - Napoli, l’arbitro grazia Di Lorenzo: avrebbe potuto saltare il Milan ma … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Giovanni Diè statoto dal direttore di gara versoil match e invece

Serie A - Napoli-Lecce 1-0 : al Maradona decide un gol di Di Lorenzo - Conte vola momentaneamente a +5 sull'Inter in testa alla classifica Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al ... (Sbircialanotizia.it)

Rabbia per Di Lorenzo - Milan-Napoli è già iniziata : “Campionato falsato” - Di Lorenzo protagonista, nel bene e nel male, della sfida Napoli-Lecce vinta dalla squadra di Conte proprio grazie al gol del suo capitano Giovanni Di Lorenzo è in tendenza su X non solo perché con un suo gol ha deciso la sfida tra Napoli e Lecce, ... (Calciomercato.it)

Napoli-Lecce 1-0 - Di Lorenzo fa volare gli azzurri - Roma, 26 ott. (askanews) – Il Napoli non è ancora bello, ma è maledettamente granitico e cinico. Dopo l’1-0 di Empoli, ecco un altro 1-0, stavolta al Lecce. Che vale sempre tre punti, ma soprattutto pesa in classifica molto più di ciò che ha ... (Ildenaro.it)

Napoli-Lecce 1-0 - al Maradona decide capitan Di Lorenzo - NAPOLI (ITALPRESS) – Antonio Conte era partito con le secondelinee, ma per avere ragione del Lecce ha dovuto inserireKvaratskhelia, Raspadori e Politano, tenuti inizialmente inpanchina. La partita non si sbloccava nonostante le poderosespallate ... (Ildenaro.it)