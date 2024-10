Napoli, Conte cambia tutto contro il Lecce: le scelte del tecnico prima del filotto di big (Di sabato 26 ottobre 2024) Antonio Conte sfida la sua Lecce in occasione della nona giornata di campionato di Serie A Napoli, prove tecniche di allungo. La squadra campana ha la ghiotta occasione di allungare sulle rivali in vista di questa nona giornata di Serie A dove affronterà il Lecce mentre Inter e Juventus si sfideranno a San Siro. Una Calcionews24.com - Napoli, Conte cambia tutto contro il Lecce: le scelte del tecnico prima del filotto di big Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Antoniosfida la suain occasione della nona giornata di campionato di Serie A, prove tecniche di allungo. La squadra campana ha la ghiotta occasione di allungare sulle rivali in vista di questa nona giornata di Serie A dove affronterà ilmentre Inter e Juventus si sfideranno a San Siro. Una

Napoli-Lecce - Conte ha deciso la formazione. Il tecnico ha chiesto una cosa alla squadra - Il tecnico azzurro punta alla quarta vittoria consecutiva con un ampio turnover in vista dei big match Un Napoli che vuole continuare a correre quello di Antonio Conte, ma con la necessità di gestire le forze in vista di un calendario proibitivo. ... (Napolipiu.com)

Turnover ma non troppo per Conte : il Napoli vuole dare un segnale contro il Lecce in crisi - Il Napoli è la prima delle big a scendere in campo ed è anche la prima della classe: va da sé che contro il Lecce la capolista può allungare ulteriormente e mettere molta pressione alle rivali, con peraltro la sfida tra chi insegue, il derby ... (Sportface.it)

Conte ritrova il Lecce - emozioni e polemiche : il suo unico goal in casa del Napoli - Un legame profondo quello tra il tecnico azzurro e la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta Il destino a volte disegna traiettorie sorprendenti. Antonio Conte si appresta ad affrontare il Lecce sulla panchina del Napoli, in una sfida che ... (Napolipiu.com)

Napoli nel destino di Conte : il suo primo gol in Serie A con la maglia del Lecce nel vecchio San Paolo – VIDEO - Se Conte è il Conte che oggi conosciamo tutti, forse lo dobbiamo al suo primo gol in Serie A. L’unico gol fatto con la maglia del Lecce, Conte lo ha segnato, neanche a dirlo, al Napoli. Destino? Forse. La storia ci ricorda che da quel momento la ... (Ilnapolista.it)