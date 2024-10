Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, rivelate le date del preload e le dimensioni dell’Open Beta su console e PC

(Di sabato 26 ottobre 2024) Capcom ha annunciato lein cui sarà disponibile ildi, rivelando di conseguenza quando i fan potranno scaricare tutti i file necessari per accedere a questa fase di test del gioco. Come abbiamo visto al momento dell’annuncio ufficiale, avvenuto appena qualche giorno fa, la prima fasesarà disponibile in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus su PS5, con la partenza fissata alle ore 04:00 italiane della giornata di martedì 29 ottobre, con la conclusione fissata invece alle ore 03:59 di giovedì 31 ottobre. Invece la seconda fasedi, che ricordiamo sarà disponibile per tutti gli utenti e su tutte le piattaforme, quindi su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, partirà alle ore 04:00 italiane del primo novembre e si concluderà alle 03:59 di lunedì 4 novembre.