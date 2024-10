Lapresse.it - Medioriente, raid israeliani mirati su obiettivi militari Iran

(Di sabato 26 ottobre 2024) (LaPresse) – “In risposta ai mesi di continui attacchi del regimeiano contro lo Stato di Israele, proprio ora le Forze di difesa israeliane stanno conducendo attacchicontroin“. Lo rendono noto le Forze di Difesa Israeliane sul proprio canale Telegram. “Il regimeiano e i suoi delegati nella regione attaccano incessantemente Israele dal 7 ottobre – su sette fronti – compresi attacchi diretti dal suoloiano – prosegue l’IDF -. Come ogni altro Paese sovrano al mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere. Le nostre capacità difensive e offensive sono pienamente mobilitate. Faremo tutto il necessario per difendere lo Stato di Israele e il popolo di Israele”. Israele ha avvisato l’Amministrazione Biden prima di lanciare gli attacchi sull’. Lo ha riferito un funzionario Usa citato dal New York Times.