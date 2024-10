Medioriente, Israele attacca l’Iran: i razzi nel cielo di Teheran (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notte Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei contro siti militari in Iran. Un filmato ha ripreso la difesa aerea iraniana impegnata ad abbattere i missili lanciati dallo Stato ebraico. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira “impianti di fabbricazione di armi utilizzati per produrre i missili che l’Iran ha lanciato contro lo Stato di Israele nell’ultimo anno“. Le autorità iraniane hanno affermato che i raid hanno causato solamente “danni limitati“. L’Amministrazione Biden, compresa la vicepresidente Kamala Harris, ha riferito di essere stata avvisata da Tel Aviv prima di lanciare gli attacchi. Lapresse.it - Medioriente, Israele attacca l’Iran: i razzi nel cielo di Teheran Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella notteha lanciato una serie di attacchi aerei contro siti militari in Iran. Un filmato ha ripreso la difesa aerea iraniana impegnata ad abbattere i missili lanciati dallo Stato ebraico. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira “impianti di fabbricazione di armi utilizzati per produrre i missili cheha lanciato contro lo Stato dinell’ultimo anno“. Le autorità iraniane hanno affermato che i raid hanno causato solamente “danni limitati“. L’Amministrazione Biden, compresa la vicepresidente Kamala Harris, ha riferito di essere stata avvisata da Tel Aviv prima di lanciare gli attacchi.

