Mastella | Sicurezza abbiamo indici tra i migliori in Italia ma immunità non esiste

(Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho registrato, con amarezza, che nelle scorse ore si è registrato un preoccupante episodio di cronaca nel centro. Ho sentito i vertici locali delle Forze dell’Ordine che mettono in campo sforzi quotidiani a tutela della legalità e della. Benevento, come confermano report autorevoli, recentissimi e anche di imminente pubblicazione, hatra iinsu questo versante. Ma avere buona salute è un conto, l’– che ahimè non– dai mali è un altro“, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “Le istituzioni concorrono alla soluzione dei problemi. Senza bacchette magiche. Lo sforzo educativo, prima e più che quello repressivo, è comune.