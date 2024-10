Martinenghi flop in Coppa del Mondo, risponde con sarcasmo a chi gli dice “scarsino da oro olimpico” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nicolò Martinenghi ha scelto di rispondere con sarcasmo ad un commento sul suo profilo Instagram che gli dava dello "scarsino", per essere un campione olimpico, dopo che il varesino era rimasto fuori dalla finale dei 100 rana nella tappa di Coppa del Mondo di nuoto a Incheon: "Aspetta, che settimana prossima arriva la terza". Fanpage.it - Martinenghi flop in Coppa del Mondo, risponde con sarcasmo a chi gli dice “scarsino da oro olimpico” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nicolòha scelto dire conad un commento sul suo profilo Instagram che gli dava dello "scarsino", per essere un campione olimpico, dopo che il varesino era rimasto fuori dalla finale dei 100 rana nella tappa dideldi nuoto a Incheon: "Aspetta, che settimana prossima arriva la terza".

