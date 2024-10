MARTEDI’ 29 SU DAZN. Rossoneri col Napoli prima partita di A in chiaro dal 1996 (Di sabato 26 ottobre 2024) Una super sfida di Serie A sarà visibile per tutti gli appassionati. DAZN ha infatti annunciato che il match tra Milan e Napoli di martedì 29 ottobre alle 20.45 sarà trasmesso gratuitamente sulla piattaforma digitale televisiva. Per usufruire di questo servizio, i potenziali spettatori dovranno prima registrarsi online sulla piattaforma digitale ed accedere al pacchetto ’Try and Buy’. La proposta segna una piccola rivoluzione per il calcio in un’epoca in cui i diritti televisivi, da quasi trent’anni, sono ad appannaggio delle tv a pagamento. L’ultimo precedente risale al 1996, quando venne trasmesso in chiaro l’incontro disputato il 13 aprile allo Stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Sport.quotidiano.net - MARTEDI’ 29 SU DAZN. Rossoneri col Napoli prima partita di A in chiaro dal 1996 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Una super sfida di Serie A sarà visibile per tutti gli appassionati.ha infatti annunciato che il match tra Milan edi martedì 29 ottobre alle 20.45 sarà trasmesso gratuitamente sulla piattaforma digitale televisiva. Per usufruire di questo servizio, i potenziali spettatori dovrannoregistrarsi online sulla piattaforma digitale ed accedere al pacchetto ’Try and Buy’. La proposta segna una piccola rivoluzione per il calcio in un’epoca in cui i diritti televisivi, da quasi trent’anni, sono ad appannaggio delle tv a pagamento. L’ultimo precedente risale al, quando venne trasmesso inl’incontro disputato il 13 aprile allo Stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria.

