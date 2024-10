Maltempo, uomo disperso ad Arenzano (Genova). Esondano torrenti nel Pisano (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata di Maltempo sull'Italia. Anche quella di oggi, sabato 26 ottobre, è una giornata di allerte meteo: la Protezione civile ha diramato avviso arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su Veneto, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta. In Liguria, ad Arenzano (Genova), si cerca un uomo disperso: a segnalarlo è stata la moglie, che ha spiegato come potrebbe essere stato travolto da uno smottamento sulle alture del comune, provocato dalla fuoriuscita di un torrente che avrebbe quindi riversato in strada acqua e detriti. Sembra che l'uomo abbia scattato delle foto prima della scomparsa. Da verificare se si trovasse a terra o a bordo di un'auto. Intanto una bomba d'acqua si è abbattuta nel Pisano (LE PREVISIONI E LE ALLERTE METEO DI DOMANI, DOMENICA 27 OTTOBRE). Tg24.sky.it - Maltempo, uomo disperso ad Arenzano (Genova). Esondano torrenti nel Pisano Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Prosegue l'ondata disull'Italia. Anche quella di oggi, sabato 26 ottobre, è una giornata di allerte meteo: la Protezione civile ha diramato avviso arancione su alcuni settori di Piemonte, Liguria e Emilia-Romagna. Allerta gialla invece su Veneto, Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta. In Liguria, ad), si cerca un: a segnalarlo è stata la moglie, che ha spiegato come potrebbe essere stato travolto da uno smottamento sulle alture del comune, provocato dalla fuoriuscita di un torrente che avrebbe quindi riversato in strada acqua e detriti. Sembra che l'abbia scattato delle foto prima della scomparsa. Da verificare se si trovasse a terra o a bordo di un'auto. Intanto una bomba d'acqua si è abbattuta nel(LE PREVISIONI E LE ALLERTE METEO DI DOMANI, DOMENICA 27 OTTOBRE).

