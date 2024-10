LIVE – Slalom gigante femminile Soelden 2024 sci alpino: prima e seconda manche in DIRETTA (Di sabato 26 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE dello Slalom gigante di Soelden, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024/2025 di sci alpino. La stagione si apre sulle nevi austriache del Rettenbach, con le migliori sciatrici del mondo pronte a dare il massimo per iniziare con il piede giusto. Tra le osservate speciali ci sono ovviamente la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Sfera di Cristallo, e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, ma non solo. In chiave Italia, fari puntati su Federica Brignone e Marta Bassino, senza dimenticare Roberta Melesi, Elisa Platino, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la prima manche, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 13:00. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Latestualedellodi, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. La stagione si apre sulle nevi austriache del Rettenbach, con le migliori sciatrici del mondo pronte a dare il massimo per iniziare con il piede giusto. Tra le osservate speciali ci sono ovviamente la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Sfera di Cristallo, e la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, ma non solo. In chiave Italia, fari puntati su Federica Brignone e Marta Bassino, senza dimenticare Roberta Melesi, Elisa Platino, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio e si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 10:00 di sabato 26 ottobre con la, mentre lasi svolgerà a partire dalle ore 13:00. Sportface.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : alle 13.00 la seconda manche - Brignone e Bassino ci credono - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 Cos’è successo nella prima manche? La fuoriclasse statunitense ha dato il via alla sua annata con il pettorale numero 1 e ha subito piazzato il miglior tempo. La sensazione è che voglia subito ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : Brignone e Bassino per il podio. Si parte alle 13.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23: L’appuntamento è per le 13.00 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, buona giornata, a più tardi! 11.22: Azzurre in posizione di attacco dopo la prima manche. Brignone è piaciuta per ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : Shiffrin davanti - Brignone terza e con distacco contenuto. Bassino in corsa per il podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 11.01: Eliminata la finlandese Pykalainen con un ritardo di 4?18, fuori dalla seconda manche anche l’austriaca Huber con un ritardo di 4?05 11.00: Non chiude la ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : guida Shiffrin - Brignone e Bassino nella top 5! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.34: Richardson ha 9 centesimi di ritardo all’intermedio 10.33: perde troppo nel finale la austriaca Haaser che chiude con un ritardo di 2?60 ed è 17ma 10.32: ... (Oasport.it)