Gaeta.it - Lite violenta a Reggio Calabria: accoltellato un ricercato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso Piazza Sant’Agostino a, dove due giovani sono stati coinvolti in unaculminata con un accoltellamento. La situazione ha preso pieghe inaspettate quando uno dei protagonisti è risultato essere unda un lungo periodo, accusato di reati gravi legati all’immigrazione. I fatti si sono svolti nel corso di una serata che avrebbe dovuto essere tranquilla, ma che si è trasformata in un evento di cronaca nera, attirando l’attenzione delle Forze dell’Ordine. La violenza in piazza: unache sfocia nel sangue L’intervento della Polizia è stato tempestivo e necessario. Le pattuglie locali sono arrivate rapidamente in Piazza Sant’Agostino, dove due giovani, entrambi poco più che ventenni, si sono ritrovati coinvolti in unadiscussione.