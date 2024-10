Lanazione.it - L’incendio da 4 milioni di danni Donati Legnami, inchiesta sul rogo. Nei video il cortocircuito fatale

(Di sabato 26 ottobre 2024) di Claudio Roselli SANSEPOLCRO Anche l’ausilio delle immagini per avere l’eventuale conferma che si sia trattato di un fatto accidentale e non doloso. Non è ancora una sentenza, ma l’ipotesi già avanzata fino in pratica dal giorno successivo sta andando sempre più in questa direzione per ciò che riguardache nella notte fra lunedì e martedì ha distrutto deposito e struttura delladi Sansepolcro, azienda che si trova al centro della zona industriale di Santafiora.