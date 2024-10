Terzotemponapoli.com - Lecce, Gotti in conferenza: “Il Napoli non è primo in classifica a caso, atteggiamento giusto ma…”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo disputato una buona gara, può essere un buon punto di partenza se poi iniziamo a concretizzare. Non è una novità che facciamo fatica a fare gol. Dobbiamo crearci un abito di battaglia e compattezza. Serve sicurezza. Non credo che sarà sempre così. Il Napoli non è primo in classifica a caso. Prendiamo in atto la realtà e guardiamo al futuro. Dobbiamo essere una buona squadra, serve compattezza, c'è stata unione di intenti. Anche in svantaggio tutti insieme abbiamo provato a riprendere la gara, ci era mancata questa mentalità a Udine."